Україна вивезла людей з Афганістану і заохочення за вакцинацію – головні новини за ніч

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Україна вивезла людей з Афганістану

На українському літаку з Кабула (Афганістан), який вчора зайняли таліби, увечері 15 серпня спеціальним рейсом вилетіло близько 80 людей, з яких тільки 8 українці, а решта – громадяни інших держав.

Українців почали заохочувати вакцинуватися

Від дефіциту вакцин проти COVID-2019, Україна перейшла до фази їх надлишку. З огляду на загрозу заразного штаму "Дельта", українців заохочують вакцинуватися. Приблизно такий же підхід у країнах Європи, США та Ізраїлі.

Паніка в аеропорту Кабула

Зі столиці Афганістану Кабула, яку зайняли таліби, скасували всі регулярні авіарейси, здійснюються тільки польоти військово-транспортних і зафрахтованих для евакуації іноземних громадян пасажирських літаків. Це викликало паніку серед афганців і вони почали штурмувати іноземні літаки.

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В аеропорту Кабула біженці намагаються прорватися в літаки / колаж "Сьогодні"

Підозра нападникам на журналіста

Поліція Києва повідомила про підозру двом чоловікам, які напали і жорстоко побили фотокореспондента "Букв" Олександра Кужельного після акції "Зупинимо капітуляцію". Їм загрожує до п'яти років ув'язнення.

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