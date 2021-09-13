Байден бачить Україну в НАТО, а в Росії розбився літак – головні новини за ніч

Джо Байден говорив про Україну в НАТО, а в Росії впав літак / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Зеленський щодо слів Байдена про Україну в НАТО

Президент Сполучених Штатів Джо Байден на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна повинна бути в НАТО, але зазначив, що це не тільки його рішення. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю CNN.

Масштабна аварія в Києві

У Голосіївському районі Києва ввечері в неділю, 12 вересня, зіткнулися відразу вісім автомобілів, у результаті госпіталізовано п'ятьох постраждалих, серед яких малолітня дитина. Водій автомобіля Honda Accord, рухаючись у напрямку Обухова, скоїв зіткнення з попутним автомобілем Kia. Після цього обидва автомобілі винесло на зустрічну смугу, де вони зіткнулися з шістьма машинами.

У Голосіївському районі сталася масштабна аварія / Фото: Колаж: Сьогодні

Катастрофа літака в Росії

У Росії під час аварії пасажирського літака L-410 під Іркутськом загинули щонайменше чотири людини, 11 людей госпіталізовано, троє з них у реанімації.

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На місці катастрофи літака під Іркутськом завершилися рятувальні роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

Білорусь чекає зброї від Росії

Після формального підписання низки документів, які допоможуть Білорусі інтегруватися в Росію, з'явилися повідомлення, що білоруська армія почне озброюватися російською зброєю. Зокрема серед очікуваної зброї російські зенітні ракетні комплекси C-400.

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