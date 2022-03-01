Глави ОДА перейшли у Telegram – створено канали для інформування громадян

/ Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Для оперативного інформування українців усі глави ОДА створили власні Telegram-канали, де буде розміщуватись офіційна інформація про події навколо нападу армії Росії на Україну. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко оприлюднив повний перелік адрес цих ресурсів.
Офіційні ресурси
Вінницька ОДА https://t.me/vinnytskaODA
Волинська ОДА https://t.me/volynskaODA
Дніпропетровська ОДА https://t.me/dnipropetrovskaODA
Донецька ОДА https://t.me/pavlokyrylenko_donoda
Житомирська ОДА https://t.me/zhytomyrskaODA
Закарпатська ОДА https://t.me/zakarpatskaODA
Запорізька ОДА https://t.me/starukhofficial
Івано-Франківська ОДА https://t.me/onyshchuksvitlana
Київська ОДА https://t.me/kyivoda
Кіровоградська ОДА https://t.me/chornamary
Луганська ОДА https://t.me/luhanskaVTSA
Львівська ОДА https://t.me/kozytskyy_maksym_official
Миколаївська ОДА https://t.me/mykolaivskaODA
Одеська ОДА https://t.me/odeskaODA
Полтавська ОДА https://t.me/DMYTROLUNIN
Рівненська ОДА https://t.me/s/vitalykoval8
Сумська ОДА https://t.me/Zhyvytskyy
Тернопільська ОДА https://t.me/ternopilskaODA
Харківська ОДА https://t.me/synegubov
Херсонська ОДА https://t.me/khersonskaODA
"Зараз 24/7 робимо можливе та неможливе для перемоги. Тому у фейсбуці пишу мало. Потім буде про що розповісти після нашої перемоги!" – написав Кирило Тимошенко.
Обстановка
- У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Росія готує свідому провокацію, щоб виправдати введення білоруських військ на територію України. За даними розвідки, зараз поблизу білорусько-українського кордону стоїть близько 300 білоруських танків.
- Російські окупанти обстріляли Київську телевежу. Внаслідок атаки п'ять людей загинули, ще п'ять отримали поранення. Про це повідомили у ДСНС. Але сигнал іде.
- Росія зробила черговий авіаудар по Харкову. В результаті зруйновано житловий будинок, загинуло п'ять мирних жителів.
- Прокуратура Польщі розпочала розслідування злочинів війни Російської Федерації проти України.