Річниця смерті: згадуємо про легендарного тренера з легкої атлетики Олександра Билязе

Рік тому 12 серпня 2020 року, помер Олександр Билязе – тренер і спортивний функціонер, який виховав багатьох українських легкоатлетів. При його сприянні пройшло становлення переможців і призерів олімпійських ігор: Сергія Бубки, Ніни Зюськової, Надії Ткаченко, Василя Архипенко та Валерія Підлужного. На момент смерті йому було 93 роки.

Про життя легендарного тренера

Олександр Билязе народився 14 січня 1927 року в грецькій родині, в селі Малогнатовка Донецької області. Свою спортивну кар'єру він почав відразу після завершення Великої Вітчизняної війни, бігав на середні дистанції.

Працював учителем фізкультури в середній школі і тренером в спортивних товариствах "Шахтар" і "Авангард". Підготував понад 32 майстрів спорту, понад 30 його вихованців ставали чемпіонами та призерами УРСР і СРСР.

Організаторські здібності Олександра Билязе були помічені керівництвом області, і в 1974 році він був призначений на посаду заступника голови комітету з фізичної культури і спорту Донецької області, де відповідав за розвиток олімпійських видів спорту та підготовку спортсменів високого рівня.

Піком його тренерської кар'єри стали посади наставника збірних команд УРСР і СРСР з легкої атлетики, а в 1977 році він був запрошений на посаду державного тренера з легкої атлетики.

У 1991 році, коли припинив існування СРСР, Олександр Билязе вийшов на пенсію. Активно займався громадською діяльністю, продовжував сприяти розвитку спорту. Разом з братами Сергієм і Василем Бубка стояв біля витоків однієї з візитних карток Донецька – міжнародного турніру зі стрибків з жердиною "Зірки жердини".

Цей турнір проводився з 1990 і по 2014 роки, і саме на цьому турнірі в 1993 року Сергій Бубка встановив свій знаменитий рекорд – 6,15 м. Побили той рекорд тільки в 2014 році, коли француз Рене Лавіллені на цьому ж турнірі подолав позначку в 6,16 м. Посприяв турнір і розвитку жіночого спорту: з 2004 році на ньому почалися виступи жінок.

10 принципів Олександра Билязе

До кінця своїх днів Олександр Билязе користувався величезною повагою у друзів і близьких, залишаючись для багатьох незаперечним авторитетом. У річницю його пам'яті хочеться нагадати про ті життєві принципи, завдяки яким він і посприяв становленню в житті багатьох гідних людей.

1. У здоровому тілі – здоровий дух. Щоб гідно прожити довге життя, в ній обов'язково повинен бути спорт. Щоденне фізичне навантаження – життєво необхідне для міцного здоров'я. До самого від'їзду з Донецька в 2014 році, у віці майже 90 років Олександр Билязе займався спортом п'ять днів на тиждень: три рази – бігав, два рази – плавав.

2. Правильне харчування і режим дня. Важливо лягати спати і вставати в один і той же час, захоплюючи як можна більшу частину світлового дня. В ідеалі лягати спати потрібно до півночі, а вставати – о шостій ранку. Щоб зберігати бадьорість протягом дня, доречний час денного сну в обідній час. Приймати їжу потрібно теж строго за розкладом, в один і той же час. Олександр Билязе харчувався різноманітно, віддаючи перевагу місцевим продуктам і простий кухні без вишукувань.

3. Говорити не більш двох разів. Перший раз тебе могли не почути. Але якщо тебе не почули і з другого разу – то не почують і з третього. Не варто витрачати час і сили. Олександр Билязе ніколи і ні з ким не сперечався. Якщо з ним не погоджувалися – просто припиняв розмову, і практично завжди його опоненти через деякий час поверталися, погоджуючись з його правотою.

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4. Життя – безцінне, близьким потрібно допомагати. Наш світ – жорстоке місце, так що не варто примножувати зло. Якщо можеш допомогти – допоможи. Якщо не можеш – не сій марні надії. Сильна людина допомагає слабким і піклується про близьких. Олександр Билязе для своїх вихованців був не просто тренером, а повноцінним наставником, який міг допомогти практично в будь-якій ситуації.

5. Сім'я і друзі. Життя, в якому немає місця друзям і родині – неповноцінне. Залишитися зовсім одному – це дійсно страшно. Щоб цього не сталося, потрібно цінувати дружбу і берегти сімейне вогнище. Олександр Билязе вважав, що будь-які відносини повинні будуватися на чесності і пошануванні. Поважай себе, поважай інших. Будь чесний. Не тільки перед собою, а й з усіма взагалі.

6. Відповідальність. За все доведеться платити. Будь-який вчинок буде мати наслідки, оцінити які потрібно до того, як ти його зробиш. Вступати усвідомлено і вміти відповідати за наслідки – це догма для гідної людини. У своїх учнях Олександр Билязе виховував насамперед відповідальність, і що і допомогло багатьом з них стати гідними людьми.

7. Не варто затягувати з рішеннями, а тим більше – з діями. У спорті немає часу на багаторазове обдумування. Цей принцип справедливий і для звичайного життя, ритм якого прискорюється на наших очах. Олександр Билязе вважав, що важливо привчити себе приймати рішення швидко, і не відкладати прийняті рішення в довгий ящик. Життя швидкоплинне, і завтра такої можливості вже може просто не бути.

8. Розставляти пріоритети і вміти поступатися в дрібницях. Ми часто витрачаємо свої сили і час на вирішення завдань, які абсолютно несуттєві. Важливо навчитися відокремлювати зерна від плевел. Необхідно правильно розставляти пріоритети. Не варто чіплятися за те, що вдруге. Вихованці цінували Олександра Билязе насамперед за те, що багатьом з них він насамперед допоміг правильно організувати своє життя, усвідомлюючи, що для них важливо, а що – ні.

9. Ніколи нікого не бійся, страх руйнує. Чи не панікуй, тримай себе в руках. У спорті той, хто піддався паніці або емоціям – майже завжди програє. В житті, як не дивно, теж. Олександр Билязе в підлітковому віці бачив війну, і на його очах світ відновлювався з руїн. Усі життєві випробування він зустрічав з гідністю, а повагу оточуючих заробив завдяки своїй безстрашності.

10. Будь вимогливим до себе і тим, за чию долю ти відповідаєш. Дух тренера завжди повинен бути твердий. Коли учня покинули сили, завдання тренера – підштовхнути його до нових звершень. Там, де здає тіло – виручає дух. Олександр Билязе до останніх днів стоїчно приймав випробування, і зберігав твердість духу до останніх днів.

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