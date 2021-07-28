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Гордон: Буде ще багато відставок, причому найближчим часом

28 липня, 13:17

Сергій Мартинець

Президент Зеленський не мириться з тим, що люди не справляються з обов'язками, і вже почав велику чистку

Гордон попереджає про нові кадрові перестановки / Фото: Сьогодні

У серпні-вересні будуть нові звільнення - і деяких міністрів, і керівників областей. Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

За його словами, президент не мириться з тим, що люди не справляються з обов'язками.

"Що стосується ще відставок... Упевнений і знаю, що буде ще багато відставок, причому найближчим часом – ми це побачимо у серпні і вересні. Ми ще в липні побачимо відставки ряду губернаторів (глав облдержадміністрацій. – Ред.), у вересні нас чекають відставки ряду міністрів", – сказав Гордон.

Також він пов'язав зміну керівництва зовнішньої розвідки і високопоставлених чинів в СБУ з провалом операції щодо судді Чауса у Молдові.

"Були зроблені висновки з провалу, який спіткав наші спецслужби у справі Чауса. Коли генеральний прокурор Молдови на весь світ заявив, що відомі люди, які здійснили захоплення Чауса і перевезли його через кордон, звичайно, посипалися погони. Ми бачимо звільнення голови Служби зовнішньої розвідки , двох заступників голови СБУ. Це правильно", – підкреслив журналіст.

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Джерело: Сьогодні

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