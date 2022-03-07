Місто обороняється, ворог уб'ється об стіну: Кім про ситуацію у Миколаєві

Миколаїв обороняється від російських окупантів, військові працюють / Фото: Колаж: Сьогодні

Миколаїв відбиває атаку російських військ. Про це у своєму Тelegram-каналі розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

При цьому він рекомендував містянам не хвилюватися та залишатися у сховищах.

"Навалюють добре, ми їм теж навалюємо. Все добре, не переживайте, місто обороняється. Зараз ворог уб'ється об стіну. Сидіть у підвалах, все добре, ми працюємо", – сказав Кім.

Ситуація у Миколаєві