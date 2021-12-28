Міста в пробках та відключення світла: в Україні вирує сніговий апокаліпсис (фото, відео)

Негода в Україні / Колаж "Сьогодні"

В Україні вирує потужний циклон. Через нього зараз у країні штормовий вітер, хуртовина та снігопади. У більшості міст погіршилася погода, а через це кілька населених пунктів залишилися без тепла.

Читайте у нашому матеріалі про докладну ситуацію в містах України.

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Чернівці

У Чернівецькій області хуртовина паралізувала рух транспорту. У піковий час центр міста зупинився через негоду.

Водії відкопують свої автомобілі, а пішоходи протоптують собі шляхи. Через неуважність та через заморозки на дорогах сталося кілька ДТП, водії не дотримуються дистанції.

Дніпро

У Дніпрі став утруднений проїзд. Утворилося чимало заторів, а також збився графік громадського транспорту. Нині містом працює понад 100 одиниць техніки, яка намагається ліквідувати наслідки негоди.

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Миколаїв

У місті від електропостачання відключили 13 населених пунктів повністю, а також 4 частково. Також відключено 7 котелень, повідомляють ДСНС.

Як пише місцевий сайт novosti-n, через погіршення погодних умов та ожеледицю в Миколаєві служби таксі підняли ціни. Через підвищений попит деякі служби під час онлайн-замовлень пропонують знайти машину, але з націнкою 200%.

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Негода у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївської області

Негода у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївської області

Одеса

Через снігопад в Одесі перестали працювати трамваї та тролейбуси.

Про це повідомляє Думська.

Комунальники з ночі борються зі зледенінням, яке настало після дощу та при зниженні температури.

"Проводиться активне очищення тротуарів з подальшим посипанням піщано-сольовою сумішшю і хлористим натрієм. Особлива увага приділяється зупинковим комплексам, підходам до дворів та парадним, фасадним будинкам", – рапортують у мерії.

Негода в Одесі. Фото: "Думська"

Негода в Одесі. Фото: "Думська"

Негода в Одесі. Фото: "Думська"

Запоріжжя

На дорогах рятувальники витягували 3 легкові автомобілі, 4 вантажівки та автомобіль швидкої допомоги, про це повідомляє ДСНС Запорізької області.

Рух на дорогах регіону не перекрито, але ускладнено.

Негода у Запоріжжі. Фото: ДСНС Запорізької області

Негода у Запоріжжі. Фото: ДСНС Запорізької області

Негода у Запоріжжі. Фото: ДСНС Запорізької області

Карпати

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногорський досить хмарно. Вітер західний, південно-західний, 4-5 м/с.

На високогір'ї досить снігово, а температура повітря опустилася до -10 градусів.

Карпати засипало снігом. Фото: Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост

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