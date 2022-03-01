Готуйтесь, вам п***дець: в Україну прибула велика партія "Джавелінів"

Украине передали оружие, которого боится Россия / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україну прибула нова партія протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це у Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко та опублікував фото.

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"В Україну прибули нові комплекси NLAW та Javelin! Готуйтеся, падли, вам п***ць!" – написав він у своєму повідомленні.

Хто допомагає Україні зброєю