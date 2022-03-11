Готові були вбивати мирних українців і далі: зізнання полонених льотчиків ЗС РФ

Окупанти руйнували житлові будинки / Колаж "Сьогодні"

Російські льотчики, які потрапили в полон, стверджують, що якби їх не збили, то вони б продовжували виконувати накази начальства і бомбили б міста України.

"Якби нас не збили, то ми б продовжували виконувати накази. Ми військові люди. Але я думаю, що рано чи пізно дійшло б до того, що я б відмовився виконувати злочинні накази. З кожним днем ось цей вал і масштаб руйнувань жахає все більше і більше", – каже підполковник Максим Криштоп.

Російські льотчики з січня знали, що бомбитимуть Україну

Окупант, який потрапив у полон, зізнався, що військові РФ ще у січні 2022 року дізналися про те, що вони почнуть вторгнення в Україну та бомбитимуть її.

"Нам сказали про те, що ми бомбитимемо Україну. На територію нашої частини почали звозити боєприпаси, а також ми розпочали тренування на малих висотах, подолання ППО тощо. Офіційно це проводилося, як підготовка та участь у спільно російсько-білоруській навчанні "Союзна рішучість 2022"", – каже підполковник Максим Криштоп.

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