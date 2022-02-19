Готові зупинити противника! У ЗСУ показали, як тренуються українські військові – відео

В Україні проходять навчання військових / Фото: Колаж: Сьогодні

На військових полігонах по всій території України триває підготовка військових частин та підрозділів до захисту країни у разі можливого вторгнення РФ. Українські бійці тренуються у максимально наближених до бойових умовах.

Про це повідомили у Командуванні об'єднаних сил ЗСУ.

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На навчаннях українські воїни підвищують професійну підготовку та відпрацьовують взаємодію з різними підрозділами сил оборони.

"Підрозділи вдосконалюють спроможності оборони, протиповітряного прикриття підрозділів, військових об‘єктів і об’єктів цивільної інфраструктури, дій протидесантних та протитанкових резервів, а також вогневого ураження умовного противника" , – сказав командувач об'єднаних сил Сергій Наєв.

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Зараз командири всіх ланок навчаються швидко приймати рішення, думати нестандартно і керувати підлеглими, покладаючись на здобутий бойовий досвід.

"Весь без виключення особовий склад виконує завдання, вкладаючись у визначені терміни, а також показує належний рівень навченості та злагодженості", – підкреслив Наєв.

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