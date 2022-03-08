Готуються до нового удару? Росія підвозить "Іскандери" через Білорусь (відео)

"Іскандерів" у Росії ще багато / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія підвозить "Іскандери" через територію Білорусі. Зазначимо, що зараз білоруська армія не використовується проти України, але її військові перебувають на кордоні з нашою країною.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Реклама

"Ворог підвозить Іскандери через територію Білорусі. Лукашенко подільник кремлівського маніяка", – написав Цаплієнко.

Ракетні комплекси були помічені на території міста Бобруйськ.

Реклама

У РФ майже закінчилися "Калібри", але ще багато "Іскандерів"

Росія використала близько 90% крилатих ракет з початку війни проти України. Але окупанти мають ще "Іскандери", які, ймовірно, запускатимуться з території Білорусі. Про це сказав в ефірі Україна 24 радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Треба розуміти, що "Калібри" росіян, тобто крилаті ракети, майже вичерпалися – думаю, 90% "Калібрів" вистрілені по території України. У них зараз залишилися в основному системи "Іскандер" та "Точки-У". "Іскандерів" вони використали не більше 30%, тобто думаю, що стрілятимуть вони ще довго, у тому числі з території Білорусі. Вони це роблять, фактично тримаючи в заручниках режим Лукашенка та народ Білорусі", – сказав Арестович.

Реклама

Він уточнив, що зараз білоруська армія не використовується проти України, але її військові перебувають на кордоні з нашою країною.

"Але територія Білорусі використовується на повну: туди заходять російські війська, використовується вся система військових аеродромів для бомбардувань України", – наголосив радник голови ОПУ.

Читайте також: