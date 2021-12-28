Графік ЗНО та рівень готовності Києва у разі нападу РФ — головні новини за ніч

Київ готовий відбити атаку РФ, а ЗНО стартує з 23 травня/Колаж: "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Як і коли пройде ЗНО-2022 в Україні – графік
В Україні з 1 лютого до 9 березня можна буде зареєструватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Самі іспити стартують із 23 травня.
У місті в Донецькій області оголосили надзвичайну ситуацію: що сталося
У Торецьку Донецької області оголосили надзвичайну ситуацію через аварію на водопроводі в "сірій" зоні. Нині у місті скоротили подачу гарячої води.
Загроза вторгнення Росії: чи готовий Київ до нападу
Київ створює штаб територіальної оборони. Набір резервістів триває вже зараз, на січень заплановано проведення командно-штабних навчань. Це потрібно у випадку нападу Росії.
Саакашвілі знепритомнів при переведенні зі шпиталю до в'язниці
Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі знепритомнів після того, як представники пенітенціарної системи ознайомили його з рішенням Мін'юсту про переведення зі шпиталю в Горі до Руставської в'язниці.