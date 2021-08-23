Грандіозна прем'єра мультимедійного проекту "Україна, яку будуємо ми"

Проект до 30-річчя незалежності країни

"Україна, яку будуємо ми" – масштабний проєкт до 30-річчя незалежності країни, який з'явиться в ефірі лідерів українського телебачення – телеканалів "Україна", "Україна 24" – і на діджітальних майданчиках групи.

"Наш проєкт — не лише про святкування, а й про те, що лишиться з нами в будні, після того, як країна відзначить своє тридцятиліття. Він – про нас, про наші захоплення й розчарування, про наші перемоги й здобутки. Адже тридцять років історії країни — це тридцять років життя кожного з нас. Цей той досвід, що перетворює нас на народ зі спільною долею. Це та основа, що дає нам змогу дивитися з надією вперед і впевнено рухатися в майбутнє", – говорить Олексій Мустафін, історик, журналіст, керівник проекту.

Унікальність мультимедійного проєкту в тому, що, починаючи з 25 серпня, щодня в ефірі телеканалів ми будемо згадувати історичні події України. Журналісти готують матеріали, щоб нагадати глядачам про значущі, переломні, головні моменти становлення вільної держави і наголосити на культурних досягненнях.

Кожен із 30 днів спецпроєкту буде присвячений одному року незалежності. Телеканали "Україна" та "Україна 24" разом із новинами "Сьогодні" детально висвітлюватимуть історичну хроніку у форматі щоденних сюжетів в авторських програмах та прямоефірних студіях. Наша команда працює на повну силу, аби показати багатогранність і дивовижний потенціал нашої держави.

Неймовірний лендинг, присвячений епосу незалежності, важливі тематичні опитування в соцмережах, публікації унікальних історичних фото — segodnya.ua готує для користувачів особливі диджитал-проєкти, щоб показати "Україну, яку будуємо ми".

Також у межах цього унікального історичного спецпроєкту, починаючи з 29-го серпня, "Україна 24" покаже цикл ексклюзивних фільмів відомого режисера-документаліста Леоніда Канфера "30 років до свободи". Уперше глядачі побачать історію України у форматі історичного репортажного кіно. Ведучим і співавтором проєкту став Олег Панюта.

Як відзначатимуть у столиці?

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходів до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

учасників бойових дій на Донбасі;

ветеранів;

добровольців;

медиків;

волонтерів.

Раніше ми писали, що:

"Україна 24" в День Незалежності проведе спецефір і нагородження "Герої Сегодня"

і нагородження "Герої Сегодня" Військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні

Дивіться відеотест на незалежність в честь 30-річчя незалежності України: