Кордон з Білоруссю все ще небезпечний. Дані Генштабу на 15-й ранок війни

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Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 15-й ранок російського вторгнення в Україну:

Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку .

операційного районів. Захищають українські міста . Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя .

. Продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь .

. На Сіверщині українські захисники утримують оборону міста Чернігова . Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва .

. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку . На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області).

та населений пункт (Херсонської області). Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти противника.

Противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства.