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Кордон з Білоруссю все ще небезпечний. Дані Генштабу на 15-й ранок війни

Світлана Москаленко
10 березня, 07:10
Противник знизив темпи наступу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 15-й ранок російського вторгнення в Україну:

  • Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку.
  • Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.
  • Продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.
  • На Сіверщині українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва.
  • На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області).
  • Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти противника.

Противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства.

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