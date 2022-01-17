Гріхи не "змиваються"? ПЦУ розвіяла міф про купання на Водохреще

Купатися в ополонці не підготовленим для цього людям може бути небезпечно / Колаж "Сьогодні"

У середу 19 січня українці відзначатимуть народно-християнське свято Водохреще. Однак традиція купання в ополонці на свято не має нічого спільного зі "змиванням" гріхів, отриманням особливого Божого благословення чи духовного очищення.

Про це повідомляє Православна Церква України.

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Чому це міф?

Жодного церковного розпорядження в Українській Церкві для занурення в зимову воду немає і ніколи не було.

"Як грішні люди можуть "наслідувати" Ісуса Христа, купаючись узимку у водоймах? При цьому, не соромлячись оголювати власне тіло, "підігріватися" спиртними напоями, не стримуватися в лайці під час фізичних відчуттів через занурення в крижану воду. І чомусь "обов'язково треба" зануритися тричі і перехреститися перед зануренням", – стверджують у ПЦУ.

Небезпечно купатися в ополонці не підготовленим для цього людям.

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"А щодо "змивання" гріхів, то нагадаємо: занурення в ополонку не змиває гріхи, тому що гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі", – додали до ПЦУ.

Як святять воду на Водохреще

Вважається, що цього дня вода стає святою, цілющою і навіть змінює свої властивості. Люди здавна вірили, що нею можна окропити житло, людей і тварин, зняти псування чи пристріт і навіть позбутися недуг.

Проводячи ритуал, священик занурює у воду хрест і вимовляє молитви. Йому дана влада просити в особливих молитвах і священнодіяннях послання на води благодатних дарів Божих.

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Вважається, що у Водохреще вся вода у водоймах і навіть водопроводі стає святою. Але все ж таки є різниця. Освячена в храмі вода не втрачає своєї сили навіть через час, на відміну від води у водоймі, яка отримує благодать лише на час свята.

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