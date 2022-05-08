Гройсман: Дев'яте травня має стати днем російської ганьби

Ми повинні разом зупинити зло, щоб воно не розповзалося світом, заявив Гройсман / Фото: REUTERS/AP, Колаж: Сьогодні

Восьмого травня весь цивілізований світ відзначає День перемоги над нацизмом, повторюючи важливе для кожної цивілізованої людини "never again" – "ніколи знову". Росія святкуватиме 9-го травня. Але що саме? – ставить питання прем’єр-міністр України (2016-2019), лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман.

"Що саме вони святкують? Більше 20 тисяч втрачених життів своїх солдат? Тисячі зґвалтованих і вбитих невинних українців? Більше 200 вбитих українських дітей? Чи депортацію українців в Росію? Коли світ каже "never again" або "ніколи знову", росіяни повторюють найгірші злочини в історії людства і пишаються цим", – наголосив Гройсман у своєму відео, опублікованому на сторінках політика в соціальних мережах.

Українцям, на відміну від росіян, є ким і чим справді пишатися: нашими збройними силами, волонтерами, міжнародними партнерами, впевнений Гройсман.

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"Ми всі повинні пишатися тим, що Україна вже два з половиною місяці дере Росії дупу. Весь світ на стороні добра і лише разом ми доведемо справу до кінця. Ми маємо разом зупинити зло, щоб воно далі не розповзалося світом, – сказав Гройсман. – 9 травня наші друзі з європейських країн відзначають День Європи. Для України цей день також має бути святом європейської солідарності. А для Росіі 9 травня назавжди повинно стати днем російської ганьби".

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