Гройсман: Дев'яте травня має стати днем російської ганьби

Ми повинні разом зупинити зло, щоб воно не розповзалося світом, заявив Гройсман / Фото: REUTERS/AP, Колаж: Сьогодні
Восьмого травня весь цивілізований світ відзначає День перемоги над нацизмом, повторюючи важливе для кожної цивілізованої людини "never again" – "ніколи знову". Росія святкуватиме 9-го травня. Але що саме? – ставить питання прем’єр-міністр України (2016-2019), лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман.
"Що саме вони святкують? Більше 20 тисяч втрачених життів своїх солдат? Тисячі зґвалтованих і вбитих невинних українців? Більше 200 вбитих українських дітей? Чи депортацію українців в Росію? Коли світ каже "never again" або "ніколи знову", росіяни повторюють найгірші злочини в історії людства і пишаються цим", – наголосив Гройсман у своєму відео, опублікованому на сторінках політика в соціальних мережах.
Українцям, на відміну від росіян, є ким і чим справді пишатися: нашими збройними силами, волонтерами, міжнародними партнерами, впевнений Гройсман.
"Ми всі повинні пишатися тим, що Україна вже два з половиною місяці дере Росії дупу. Весь світ на стороні добра і лише разом ми доведемо справу до кінця. Ми маємо разом зупинити зло, щоб воно далі не розповзалося світом, – сказав Гройсман. – 9 травня наші друзі з європейських країн відзначають День Європи. Для України цей день також має бути святом європейської солідарності. А для Росіі 9 травня назавжди повинно стати днем російської ганьби".
Раніше ми писали:
- Російська Федерація готує у Маріуполі "парад полонених" на 9 травня. Для цього росіяни планують переодягнути у форму не лише військовополонених, а й цивільних людей.
- У вихідні перед 9 травня в Україні підвищена загроза ракетних та авіаційних ударів з боку Російської Федерації. Президент Володимир Зеленський закликає у ці дні слід особливо уважно поставитися до сигналів повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години. Адже порушення цих правил може коштувати життя.
- 9 травня можливі провокації – про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник. Росія вигадає "перемоги" і покаже їх по телевізору, навіть якщо реальних досягнень не буде, додав він.
- Чиновникі США та Заходу вважають, що президент РФ Володимир Путін 9 травня може офіційно оголосити війну Україні замість так званої "спеціальної військової операції".
- На столі у Путіна лежить план до 9 травня, але він боїться цього рішення, вважає Марк Фейгін. Російський політичний діяч скептично налаштований щодо того, що Путін зможе відкрито оголосити воєнний стан і мобілізацію.
Росія має наміри оголосити повноцінну війну Україні 9 травня. Проте наша країна й надалі продовжуватиме відстоювати свою свободу та свої території, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.