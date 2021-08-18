Грози і похолодання: прогноз погоди на 18 серпня (карта)

У середу грози пересунуться з західного регіону в центр України, рясні дощі обіцяють також на півдні та півночі країни. Також у деяких областях стане відчутно прохолодніше – температура опуститься до 22 градусів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 18 серпня обіцяють нежарку погоду і грози. Температура в столиці опуститься до 21-23 градусів.

Погода в регіонах

У середу грози на заході країни обіцяють тільки у двох областях, а на сході як і раніше переважно спекотно і сухо.

На півночі температура знизиться до 22-24 градусів. У Чернігівській, Київській, Сумській та Житомирській областях прогнозують дощі з грозами.

температура знизиться до 22-24 градусів. У Чернігівській, Київській, Сумській та Житомирській областях прогнозують дощі з грозами. На заході й так не висока вчора температура знизиться ще – в цьому регіоні прогнозують у середньому 20-22 градуси.

так не висока вчора температура знизиться ще – в цьому регіоні прогнозують у середньому 20-22 градуси. У центрі сьогодні пасмурдно та грози. Температура в Кропивницькому, Черкасах, Полтаві та Дніпрі в середньому буде від 29 до 31 градуса.

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На сході сьогодні грозу обіцяють тільки в Харкові. Температура в Луганській і Харківській областях – 31-33 градуси, у Донецькій – до +32, Запорізькій – 29-31 градус.

сьогодні грозу обіцяють тільки в Харкові. Температура в Луганській і Харківській областях – 31-33 градуси, у Донецькій – до +32, Запорізькій – 29-31 градус. На півдні 18 серпня буде спекотно, але позасмагати навряд чи вдасться, оскільки паралельно литиме. У Миколаєві і Херсоні – 30-32 градуси, в Одеській області та окупованому Криму – до +30.

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