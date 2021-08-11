Грози відступають: де 11 серпня вдасться позасмагати (карта)

У середу, 11 серпня, в Україну повернеться сонце, Але не скрізь. У західних та східних областях знову буде лити і гриміти.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

В Києві в середу температура стане трохи комфортнішою – знизиться до 29 градусів. При цьому гроз сьогодні не обіцяють.

Погода в регіонах

Грозовий фронт усе ніяк не покине захід країни, але ближче до центру, здається, остаточно прояснилося.

На півночі обіцяють температуру близько 26-28 градусів. У Чернігівській, Київській і Житомирській областях буде сонячно і сухо, а в Сумській прогнозують дощ.

обіцяють температуру близько 26-28 градусів. У Чернігівській, Київській і Житомирській областях буде сонячно і сухо, а в Сумській прогнозують дощ. На заході продовжаться грози, сонце обіцяють тільки у Хмельницькій і Вінницькій областях. Зате, як і раніше буде не надто жарко – сьогодні в цьому регіоні прогнозують у середньому 25-27 градусів, на Закарпатті – 27-29.

продовжаться грози, сонце обіцяють тільки у Хмельницькій і Вінницькій областях. Зате, як і раніше буде не надто жарко – сьогодні в цьому регіоні прогнозують у середньому 25-27 градусів, на Закарпатті – 27-29. У центрі сьогодні сонячно і без опадів. Температура в Кропивницькому і Черкасах – 26-28 градусів, а в Полтавській і Дніпропетровській областях дещо тепліше – до +29.

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На сході сьогодні буде заливати усі області – скрізь обіцяють грози. А температура знову підвищиться і буде близько 29-31 градуса у Харкові та Запоріжжі й до +33 – у Луганській області.

сьогодні буде заливати усі області – скрізь обіцяють грози. А температура знову підвищиться і буде близько 29-31 градуса у Харкові та Запоріжжі й до +33 – у Луганській області. На півдні 11 серпня обіцяють грози у Херсонській області та окупованому Криму. У Миколаєві і Одесі буде сонячно і спекотно – до +31 градуса, у Сімферополі прогнозують не вище +29.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

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