Гуманітарні коридори 14 березня: звідки можна буде евакуюватися

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Україна на 14 березня погодила роботу 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей із зони бойових дій.
Про це повідомила на брифінгу віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.
Віцепрем'єр розповіла, які коридори працюватимуть у Київській області:
з сіл Богданівка і Нова Богданівка – в Бровари;
з села Перемога Баришівської ОТГ – в Бровари;
з села Бобрик – у Бровари;
з міста Гостомель – в село Білогородка;
з селищ Немішаєве та Ворзель – в Білогородку;
з селища Дмитрівка – в Білогородку.
Також вона повідомила про ситуацію з коридорами в Луганській області:
з міста Сєвєродонецьк у місто Слов'янськ;
з міста Попасна – в місто Слов'янськ;
з селища Гірське – в місто Слов'янськ.
"Також ми вкотре будемо намагатись сьогодні нарешті розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та медикаментами з міста Бердянськ через Мангуш в Маріуполь", – додала Верещук.
РФ пропонує власні гуманітарні коридори: що з ними не так
У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти також пропонують власні гуманітарні коридори, щоб вивозити українців до РФ.
У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київщини у напрямку Білорусі".
"Надалі їх мали доправити авіаційним транспортом на територію держави-окупанта. За аналогічним принципом планувалася організація "гуманітарних коридорів" у Харківській та Сумській областях. Людей мали відправити на територію залізничним та автомобільним транспортом", – йдеться у повідомленні.
У розвідці пояснили, навіщо це окупантам:
- 1. Створення підстав для легального прибуття на територію великого вантажного транспорту держави-агресора.
- 2. Організація прихованого вивезення тіл загиблих та поранених окупантів.
- 3. Прихована ротація особового складу армії-окупанта, який зазнав важких втрат під час боїв.
- 4. Підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального.
- 5. Скупчення наших громадян з метою використання їх як заручників та живого щита.
"Крім того, на території держави-окупанта українцям не можуть бути забезпечені законні громадянські права та належна допомога. Громадяни будуть зазнавати утиску з боку спецслужб та репресивних структур окупанта", – йдеться у повідомленні.