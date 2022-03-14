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Гуманітарні коридори 14 березня: звідки можна буде евакуюватися

Павло Заяць
14 березня, 11:53
Україна також намагається розблокувати рух гумконвою до Маріуполя

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна на 14 березня погодила роботу 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей із зони бойових дій.

Про це повідомила на брифінгу віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

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Віцепрем'єр розповіла, які коридори працюватимуть у Київській області:

з сіл Богданівка і Нова Богданівка – в Бровари;

з села Перемога Баришівської ОТГ – в Бровари;

з села Бобрик – у Бровари;

з міста Гостомель – в село Білогородка;

з селищ Немішаєве та Ворзель – в Білогородку;

з селища Дмитрівка – в Білогородку.

Також вона повідомила про ситуацію з коридорами в Луганській області:

з міста Сєвєродонецьк у місто Слов'янськ;

з міста Попасна – в місто Слов'янськ;

з селища Гірське – в місто Слов'янськ.

"Також ми вкотре будемо намагатись сьогодні нарешті розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та медикаментами з міста Бердянськ через Мангуш в Маріуполь", – додала Верещук.

РФ пропонує власні гуманітарні коридори: що з ними не так

У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти також пропонують власні гуманітарні коридори, щоб вивозити українців до РФ.

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У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київщини у напрямку Білорусі".

"Надалі їх мали доправити авіаційним транспортом на територію держави-окупанта. За аналогічним принципом планувалася організація "гуманітарних коридорів" у Харківській та Сумській областях. Людей мали відправити на територію залізничним та автомобільним транспортом", – йдеться у повідомленні.

У розвідці пояснили, навіщо це окупантам:

  • 1. Створення підстав для легального прибуття на територію великого вантажного транспорту держави-агресора.
  • 2. Організація прихованого вивезення тіл загиблих та поранених окупантів.
  • 3. Прихована ротація особового складу армії-окупанта, який зазнав важких втрат під час боїв.
  • 4. Підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального.
  • 5. Скупчення наших громадян з метою використання їх як заручників та живого щита.

"Крім того, на території держави-окупанта українцям не можуть бути забезпечені законні громадянські права та належна допомога. Громадяни будуть зазнавати утиску з боку спецслужб та репресивних структур окупанта", – йдеться у повідомленні.