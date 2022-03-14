Гуманітарні коридори 14 березня: звідки можна буде евакуюватися

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна на 14 березня погодила роботу 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей із зони бойових дій.

Про це повідомила на брифінгу віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

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Віцепрем'єр розповіла, які коридори працюватимуть у Київській області:

з сіл Богданівка і Нова Богданівка – в Бровари; з села Перемога Баришівської ОТГ – в Бровари; з села Бобрик – у Бровари; з міста Гостомель – в село Білогородка; з селищ Немішаєве та Ворзель – в Білогородку; з селища Дмитрівка – в Білогородку.

Також вона повідомила про ситуацію з коридорами в Луганській області:

з міста Сєвєродонецьк у місто Слов'янськ; з міста Попасна – в місто Слов'янськ; з селища Гірське – в місто Слов'янськ.

"Також ми вкотре будемо намагатись сьогодні нарешті розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та медикаментами з міста Бердянськ через Мангуш в Маріуполь", – додала Верещук.

РФ пропонує власні гуманітарні коридори: що з ними не так

У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти також пропонують власні гуманітарні коридори, щоб вивозити українців до РФ.

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У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київщини у напрямку Білорусі".

"Надалі їх мали доправити авіаційним транспортом на територію держави-окупанта. За аналогічним принципом планувалася організація "гуманітарних коридорів" у Харківській та Сумській областях. Людей мали відправити на територію залізничним та автомобільним транспортом", – йдеться у повідомленні.

У розвідці пояснили, навіщо це окупантам:

1. Створення підстав для легального прибуття на територію великого вантажного транспорту держави-агресора.

2. Організація прихованого вивезення тіл загиблих та поранених окупантів.

3. Прихована ротація особового складу армії-окупанта, який зазнав важких втрат під час боїв.

4. Підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального.

5. Скупчення наших громадян з метою використання їх як заручників та живого щита.