Х*й вам, а не Маріуполь! У міськраді відповіли окупантам на обстріл житлових районів (фото)

Маріуполь не збирається здаватися окупанту / Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі окупант готує провокації під виглядом гуманітарного коридору так званої ДНР для евакуації мешканців міста. Про це попередили у місцевій міськраді.

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Влада міста застерігає: це може бути підготовкою до великої диверсії:

"Вже фіксувалися факти, коли російсько-фашистські війська використовували мирних жителів як живий щит, щоб прорватися в українські міста. Не виключено й умисне завдання ударів по мирних колонах для створення пропагандистської картинки на російському телебаченні", – йдеться в повідомленні .

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Вдень ворог відкривав вогонь по мирному населенню. Пошкоджено кілька будинків та школу у районі бульвару Шевченка, а також житлові будинки у Лівобережному районі міста.

Наслідки обстрілу у Маріуполі / Фото: "Сьогодні"

Наслідки обстрілу у Маріуполі / Фото: "Сьогодні"

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Наслідки обстрілу у Маріуполі / Фото: "Сьогодні"

Наслідки обстрілу у Маріуполі / Фото: "Сьогодні"

Наслідки обстрілу у Маріуполі / Фото: "СьогоднІ"

Пізніше почали бити на комунальних підприємствах. Вогонь фіксували на території КП "Комунальник".

Число постраждалих наразі уточнюється. Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко .

"Окупанти із Росії ведуть справжній геноцид українського народу. Їхні дії нічим не відрізняються від тактики фашистсько-нацистських військ, які з 41 по 43 роки окупували та приймали в блокаду цілі міста. Вони не відрізняються від нацистів, які безжально вбивали жінок та дітей. Майже 80 років тому Україна відбила напади фашистів. Відобразимо і зараз", – заявив Бойченко у зверненні до земляків.

Але на всі ці залякування з боку окупанта керівництво міста відповіло промовистою фразою, що вказує вже знайомий для агресора напрямок.