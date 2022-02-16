Хакерські атаки продовжуватимуться? У Міноборони пояснили ситуацію

У Міноборони повідомили "про природу" кібератаки на сайт відомства / Фото: Колаж: Сьогодні

DoS-атака на сайт Міністерства оборони України продовжується. Фахівці направили весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, розташований у США.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Що зробили хакери?

У повідомленні зазначили, що атака спрямована на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт.

"Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалось", - йдеться у повідомленні.

Фахівці з кібербезпеки побоюються іншого виду атаки DDoS, тому вирішили скористатися додатковими серверами допомоги у США.

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"Ми маємо розуміння про природу атаки: зловмисники нічого не зламували, не намагались завантажувати канал або припиняти роботу провайдера, але направили на сайт багато специфічних запитів, щоб перевантажити наявні серверні потужності надлишковими обчисленнями", – сказали у Міноборони.

Атаки триватимуть?

"Наші фахівці, розуміючи, що сайт може бути підданий не лише іншим аналогічним DoS-атакам, але й DDoS-атакам, спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США", – повідомляють у відомстві.

У повідомленні додали, що саме через необхідність оновлення інфраструктури доступу в усьому світі сайт Міноборони може деякий час здаватися недоступним, але після остаточного оновлення DNS-серверів стабільно функціонуватиме.​

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"Міністерство оборони України без надлишкового трагізму, але з обачливістю усвідомлює, що атаки триватимуть й інколи будуть призводити до тимчасового порушення його роботи, принаймні допоки сайт не буде професійно оновлено", – йдеться у повідомленні.

Хакерські атаки

Через атаку хакерів спостерігалися неполадки у роботі додатків Приват24 та Ощад24/7. Крім того, перестали працювати сайти Міністерства оборони та Збройних Сил України. Якщо банківські програми вже працюють, то сайти все ще ні. Також увечері хакери атакували портал державних послуг "Дія". Їхню атаку було відбито. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною. Крім того, хакери взялися за атаку на Monobank. Нині додаток банку працює стабільно, однак, як заявив засновник Monobank Олег Гороховський, "якщо буде потужно штормити, будемо змушені тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити лише Україну".

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