Хакери Anonymous атакували сайт ФСБ Росії

Про припинення роботи сайту повідомили саму міжнародну групу хакерів Anonymous / Колаж "Сьогодні"
Міжнародна група хакерів Anonymousприпинила роботу сайту російської Федеральної служби безпеки.
Про це повідомляє twitter-сторінка групи.
Під час переходу на сайт з'являється повідомлення про помилку.
Помилка на сайті Російської федеральної служби безпеки. Фото: Anonymous
Anonymous оголосили Росії кібервійну
Нещодавно хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Російської Федерації кібервійну.
"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", – йдеться у повідомленні.
З того часу угруповання почало завдавати кіберударів по важливих російських сайтах.
Нагадаємо, Anonymous також зламали радіочастоти військових Російської Федерації. На них увімкнули гімн України.
Крім того, хакери зламали російське телебачення.