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Хакери Anonymous зламали радіочастоти військових РФ: на них грав гімн України (відео)

Володимир Козир
27 лютого, 04:51
Хакерське угруповання оголосило владі РФ кібервійну

Кібератака на РФ продовжується/Фото: колаж: "Сьогодні"

Хакерська група Anonymous зламала радіочастоти військових Російської Федерації. На них увімкнули гімн України.

Про це йдеться в Twitter.

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Деталі

На відео чутно, як говорять військові РФ, а на їхньому фоні грає гімн нашої держави.

Anonymous hackers put the #Ukrainian anthem on air for the #Russian occupiers pic.twitter.com/PUgsUgLk8F

— NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

Крім того, хакери зламали російська телебачення. На всіх телеканалах показували "реальність того, що відбувається".

BREAKING: #Anonymous hacks Russian state TV channels to broadcast the reality of what is happening in #Ukraine.#OpRussia#StandWithUkrianepic.twitter.com/JA7edjo3SP

— Anonymous (@LatestAnonPress) February 26, 2022

Хакерське угруповання Anonymous оголосило Росії кібервійну

Нещодавно хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Російської Федерації кібервійну.

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"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", — йдеться у повідомленні.

Відтоді угруповання почало завдавати кіберудари по важливих російських сайтах.

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