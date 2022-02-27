Хакери Anonymous зламали радіочастоти військових РФ: на них грав гімн України (відео)

Кібератака на РФ продовжується/Фото: колаж: "Сьогодні"

Хакерська група Anonymous зламала радіочастоти військових Російської Федерації. На них увімкнули гімн України.

Про це йдеться в Twitter.

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На відео чутно, як говорять військові РФ, а на їхньому фоні грає гімн нашої держави.

Anonymous hackers put the #Ukrainian anthem on air for the #Russian occupiers pic.twitter.com/PUgsUgLk8F — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

Крім того, хакери зламали російська телебачення. На всіх телеканалах показували "реальність того, що відбувається".

Хакерське угруповання Anonymous оголосило Росії кібервійну

Нещодавно хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Російської Федерації кібервійну.

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"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", — йдеться у повідомленні.

Відтоді угруповання почало завдавати кіберудари по важливих російських сайтах.

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