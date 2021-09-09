Харків вийшов на рівень провідного ІТ-майданчика Східної Європи

Харків за загальними обсягами і за темпами розвитку випереджає інші ІТ-локації країни

45 тисяч працівників ІТ-сфери, 511 компаній, середня зарплата на рівні 2260 доларів в місяць – такі дані дослідження по індустрії інформаційних технологій в Харкові KHARKIV IT RESEARCH +2021.

Обсяг продажів в порівнянні з позаминулим роком збільшиться на 53% і досягне суми в півтора мільярда доларів. Подібна динаміка дозволяє говорити, що Харків перетворюється на один з провідних ІТ-майданчиків Східної Європи.

Важлива аналітика

Віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров охарактеризував дослідження як важливу аналітичну роботу, яка допоможе і державі, і всій IT-спільноті краще зрозуміти можливості, потреби і перспективи регіону в плані розвитку high tech.

"Дослідження в черговий раз показали, наскільки потужним і перспективним є Харків в плані розвитку IT. Вдячний Харківському ІТ кластеру, який є одним з найактивніших об'єднань в галузі і відстоює позицію всіх учасників ринку", – сказав Михайло Федоров.

В останні роки галузь ІТ стала лідером не тільки за обсягами валютної виручки, але і за обсягами податків, які вона генерує

У свою чергу, керівник Харкова Ігор Терехов зазначив, що успіх міста в сфері ІТ був зумовлений освітнім профілем місцевих вузів.

"Це пояснюється історично – наші вузи випускають найкращих фахівців в галузі. Ми розуміємо, що Харків є містом молодих просунутих людей, це наша конкурентна перевага. Тому особливу увагу приділяємо тому, щоб створити їм максимально комфортні умови для життя. Щоб молодь не хотіла їхати з Харкова. Щоб місто приваблювало таланти зі всієї країни. У нас найкращі в Україні парки, відмінна транспортна інфраструктура, ми прагнемо зробити харківську мерію найбільш відкритою і прозорою – в тому числі, використовуючи сучасні цифрові технології ", – заявив Ігор Терехов.

В цілому, Харків за загальними обсягами і за темпами розвитку випереджає інші ІТ-локації країни, а за концентрацією фахівців в даній сфері перебуває на одному рівні з Києвом.

Якісний продукт

"Ми не експортуємо сировину. Ми створюємо якісні ІТ-рішення та ІТ-продукти, на які є глобальний попит. Одночасно ми постійно інвестуємо в свою країну, витрачаючи зароблені гроші в Україні і створюючи таким чином робочі місця поза індустрії ", – сказав Олександр Медовий, глава Наглядової ради Харківського ІТ кластера, засновник компанії AltexSoft.

В останні роки галузь ІТ стала лідером не тільки за обсягами валютної виручки, але і за обсягами податків, які вона генерує. За прогнозами аудиторської компанії KPMG, обсяг всіх податків, які отримує держава від роботи ІТ-галузі в Харкові, в 2021 році досягне відмітки майже 12 млрд гривень, а до 2026 року – зросте до 16 мільярдів.