Справа Харківських угод. СБУ викликала нинішніх і колишніх нардепів на допити – список

Служба безпеки України викликає на допити ряд депутатів нинішнього і попередніх скликань і колишніх посадовців у справі Харківських угод.

Так, на сайті СБУ розміщені повістки:

народному депутату України Юрію Бойку (нині співголова фракції "Опозиційна платформа ˗ За життя"), який має з’явитися 16 серпня о 10 годині до слідчого СБУ для участі в допиті як свідка у кримінальному провадженні 22021000000000073 від 12 березня 2021 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 статті 111 Кримінального кодексу України ("Державна зрада"). В цей же день на допит викликаний колишній голова СБУ Валерій Хорошковський ;

(нині співголова фракції "Опозиційна платформа ˗ За життя"), який має з’явитися 16 серпня о 10 годині до слідчого СБУ для участі в допиті як свідка у кримінальному провадженні 22021000000000073 від 12 березня 2021 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 статті 111 Кримінального кодексу України ("Державна зрада"). В цей же день на допит викликаний колишній голова СБУ ; іншою повісткою викликано на допит колишнього першого заступника голови ВРУ, екс-голову Державної митної служби Ігоря Калєтніка на 18 серпня;

на 18 серпня; на 19 серпня викликані повістками на допит колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин та його брат, який був головою Державної прикордонної служби України, Микола Литвин ;

та його брат, який був головою Державної прикордонної служби України, ; 20 серпня на допит має з’явитися колишній перший заступник голови ВРУ, екс-міністр юстиції України Олександр Лавринович, а 26 серпня – екс-міністр фінансів України Федір Ярошенко.

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Що відомо про справу

12 березня Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом підписання Харківських угод та ратифікації їх Верховною Радою у 2010 році.

Головне слідче управління СБУ розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки. Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади.

Слідчі досліджують, зокрема, обставини підготовки та підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту та процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради.

За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим.

Як повідомляли новини "Сьогодні", СБУ почала розслідувати обставини підписання і ратифікації Верховною Радою у 2010 році Харківських угод. Цей документ дозволив Росії збільшити в Криму кількість військ Чорноморського флоту і продовжити строк дії їх базування.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов розповідав, що депутати почали відхрещуватися від голосування.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: