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Херсонщині через агресора загрожує екологічна катастрофа: на фабриці у пастці 3 млн курей

Павло Заяць
2 березня, 15:49
Найбільша в Європі птахофабрика відрізана від світу через бойові дії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Через російських окупантів Херсонська область опинилася на межі екологічної катастрофи.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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"Зараз знеструмлено найбільшу в Європі птахофабрику "Чорнобаївську" (компанію "Укрлендфармінг") під обласним центром. Підвезти корм неможливо. Там 3 млн курей, яких неможливо ані годувати, ані утилізувати. Ще кілька днів і почнеться мор птиці. Тобто якщо окупанти не дадуть вирішити цю проблему, за кілька днів почнеться мор птиці й страшна екологічна катастрофа", – пише Гончаренко.

Бої за Херсон

У Херсоні російські війська, що увійшли до міста 1 березня, захопили залізничний вокзал та річковий порт. Ця ніч у місті пройшла відносно спокійно, місцеві жителі лише чули поодинокі звуки стрілянини.

За даними Херсонської ОДА, вчора вранці в результаті обстрілів снаряди окупантів влучили у дві багатоповерхівки. Увечері російські війська обстрілювали район ХБК. Скупчення техніки РФ помітили на площі Свободи біля ОДА.

Мер Херсона звернувся до президента України з проханням організувати "зелений коридор, щоб зібрати сотні трупів у районі міста", а також привезти продукти зі складів, які розташовані за Херсоном.

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Ситуація в Україні 2 березня

  • Російські окупанти продовжують убивати мирних жителів України, серед яких діти. Ворог завдає авіаударів по містах України і висаджує свої десанти. Сусідня країна, Білорусь, підготувала свої війська до бойової готовності.
  • У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.
  • Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ у бою під Харковом захопив одразу шість нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.
  • У Сумській області захисники знищують ворожу техніку Байрактарами. Було знешкоджено стоянку ворожої техніки – близько 80 одиниць, половина з них – "Гради".
  • Під Києвом окупанти вбили молодого лікаря, який намагався врятувати життя дитині. Ворог обстріляв автомобіль жінки, коли вона везла поранену дитину до лікарні.