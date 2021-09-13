Холодні дощі, бабине літо і мороз до -7: народний синоптик про погоду у жовтні

У жовтні буде і тепло, і навіть зимовий холод. Колаж "Сьогодні"

Вересень в Україні обіцяє закінчитися холодами, а от у жовтні на нас знову чекає бабине літо. Найвідоміший народний синоптик країни Леонід Горбань розповів "Сьогодні", що спочатку буде холодно і дощитиме, потім потеплішає до +20, а закінчиться місяць навіть нічними морозами.

"Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами", – сказав він.

За його словами, прохолода прийде вже з перших днів і посилиться холодними дощами 4-5-го числа. Але до кінця першої десятиденки потеплішає, а до середини місяця погода стане майже вересневою: вдень до +20 тепла, сухо і сонячно.

Свято Покрова Богородиці (14 жовтня), всупереч народним прикметам – "до обіду літо, після обіду – зима" – виявиться найтеплішим днем жовтня. У цей день температура може бути вище 20 градусів.

"Однак уже через день-два погода різко зміниться: температура впаде більше ніж на 10 градусів, до шести-восьми вдень, налетять холодні дощі, до 20 жовтня на півночі і сході країни можуть бути нічні заморозки. Глибока осінь прийде після 25 жовтня, коли циклон з півночі принесе короткочасні, але відчутні морози – дві-три ночі може бути до семи градусів нижче нуля. Опадів цими днями не очікується. До кінця місяця знову потеплішає до 8-10 градусів вдень, але ненадовго: вже дихає холодом листопад", – сказав Горбань.

В Україну прийшла осінь

Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася.

З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні.

Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

А поки в Україні бабине літо, на Філіппіни обрушився тайфун "Чанту". Ураган залишив регіон без електрики, тисячі людей евакуйовані.