Холодні дощі і перший сніг: народний синоптик дав морозний прогноз на листопад

Кінець осені буде не найприємнішим

Кінець осені в Україні буде холодним і навіть трохи зимовим – перший сніг може випасти вже в середині листопада і очікуються перші морози. Про це розповів "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, почнеться місяць холодними дощами, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом.

"Очевидно, що за такої погоди чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, до кінці першої декади небо проясниться, на більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близькою до нуля або трохи вищою", – сказав Горбань.

Але по-справжньому зимою запахне вже в 20-х числах листопада.

"В середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, найімовірніше, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, може затриматися до зими, бо в 20-числах невеликі морози повернуться. Морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада", – підкреслив народний синоптик.

В Україну прийшла осінь

Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася.

З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень.

Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

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