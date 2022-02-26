Хотів передати послання: українські рятувальники затримали російського диверсанта

Диверсанта затримали рятувальники/Колаж "Сьогодні"

В Україні рятувальники затримали російського диверсанта, який намагався залишити послання своїм "побратимам"

Про це повідомляє ДСНС України.

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Що відомо

Чоловік намагався передати послання своїм "побратимам" і залишив зошит із записами біля закритої крамниці, що знаходиться біля пожежної частини, а потім почав тікати.

"Досить дивна поведінка викликала серйозні підозри, тому майже відразу невідомого було перехоплено нашими рятувальниками. Відразу було повідомлено місцеву територіальну оборону і передано диверсанта правоохоронцям", – йдеться у повідомленні.

У Києві диверсанти прийшли до пожежної частини

У Києві затримали двох російських диверсантів, які прийшли до 44-ї пожежної частини у формі солдатів ЗСУ і попросили переодягнутися в цивільний одяг. Про це повідомляється на Telegram-каналі МВС України.

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"Сьогодні у Києві до 44-ї ДПРЧ завітали гості. Хоча які вони гості, хто їх кликав? І представилися вони бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення, проте не дали переконатися у їхній справжності. Були вони у нашій формі Збройних сил, у бронежилетах, з автоматами та ковбасою. А прийшли вони до пожежної частини попросити переодягнутися у щось цивільне, а ще краще – у пожежні бойовки", – написала пресслужба міністерства.