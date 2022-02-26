Хотів передати послання: українські рятувальники затримали російського диверсанта

Диверсанта затримали рятувальники/Колаж "Сьогодні"
В Україні рятувальники затримали російського диверсанта, який намагався залишити послання своїм "побратимам"
Про це повідомляє ДСНС України.
Що відомо
Чоловік намагався передати послання своїм "побратимам" і залишив зошит із записами біля закритої крамниці, що знаходиться біля пожежної частини, а потім почав тікати.
"Досить дивна поведінка викликала серйозні підозри, тому майже відразу невідомого було перехоплено нашими рятувальниками. Відразу було повідомлено місцеву територіальну оборону і передано диверсанта правоохоронцям", – йдеться у повідомленні.
У Києві диверсанти прийшли до пожежної частини
У Києві затримали двох російських диверсантів, які прийшли до 44-ї пожежної частини у формі солдатів ЗСУ і попросили переодягнутися в цивільний одяг. Про це повідомляється на Telegram-каналі МВС України.
"Сьогодні у Києві до 44-ї ДПРЧ завітали гості. Хоча які вони гості, хто їх кликав? І представилися вони бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення, проте не дали переконатися у їхній справжності. Були вони у нашій формі Збройних сил, у бронежилетах, з автоматами та ковбасою. А прийшли вони до пожежної частини попросити переодягнутися у щось цивільне, а ще краще – у пожежні бойовки", – написала пресслужба міністерства.
Як пишеться в повідомленні, рятувальники нікого не залишають у біді, тому знайшли для гостей старий одяг, а паралельно зателефонували до поліції.
"Не встигли наші гості натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, що оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям у підлогу. І, звичайно, вони виявилися не тими, за кого себе видавали. Отже, друзі, закликаємо всіх бути пильні! Зараз так важко, що краще десять разів перевірити тих, хто рветься до вас у гості без запрошення", – сказано у повідомленні.