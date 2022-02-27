Хочуть, щоб їм допомагали. Окупанти створили фейковий документ (фото)

Окупанти розповсюджують фейкові розпорядження / Фото: Колаж: Сьогодні

В одного з диверсантів було знайдено "документ" нібито від Міноборони України. Але таких розпоряджень не було і ніхто не давав.

Про це повідомили очевидці сайту "Сьогодні".

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Диверсанти ходять будинками та вулицями, показують цей "документ" і просять їм допомагати. Але це чергова провокація та фейк.

"На підставі закону України "Про розвідку" № 1089-ІХ від 16.12 2020 року відповідно до статті 23, забезпечити сприяння співробітникам Головного управління розвідки Міністерства оборони України у виконанні покладених на них завдань та здійсненні функцій", – ідеться у фейковому документі.

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Ситуація в Україні 27 лютого

Четвертий день вторгнення Росії в Україну розпочався із потужних вибухів. Окупанти підірвали газопровід у Харкові, а у Василькові – нафтобазу. Проте є й добрі новини – ЄС запровадив нові жорсткі санкції проти РФ – відключення від системи SWIFT, заморожування активів Центрального банку та обмеження для російських олігархів у Європі.

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Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброї. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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