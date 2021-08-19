Художника викликали в СБУ через "хохлів на колінах" (фото)

У галереї Чернівців виставили інсталяцію "Хохли" / колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України в Чернівецькій області викликала на допит місцевого художника Івана Салевича через його інсталяцію "Хохли", що зображає людей у ​​вишиванках з російськими прапорами замість очей, які стоять на колінах.

Про це розповів сам художник, який провів у СБУ дві години, повідомляє "Суспільне".

Художника викликали в СБУ за інсталяцію / Фото: Суспільне

В СБУ звернувся директор галереї, де проходить виставка до Дня Незалежності, на якій експонуються і "Хохли". Директор заявив, що вирішив "поставити існталяцію на гальма", оскільки вона могла образити людей.

Автор же стверджує, що хотів показати, що "більша частина українців не визначилася зі своєю національною ідентичністю" і досі "дивиться в бік Росії".

Інсталяція "Хохли" виставлена у галереї Чернівців / Фото: Суспільне

Салевич розповів, що під час допиту у СБУ цікавилися, чому він використовував російський прапор.

У результаті роботу дозволили залишити на виставці, але з пояснювальним текстом, щоб уникнути двоякого сприйняття.

Художнику довелося написати пояснення / Фото: Суспільне

Що кажуть в СБУ

У Службі безпеки пояснили, що викликали художника, оскільки побоювалися, що інсталяція, в якій люди у вишиванках "стоять на колінах", могла стати приводом для інформаційних атак антиукраїнських сил.

Тому вони попросили її автора Івана Салевича написати пояснення до твору.

"Не йшлося про заборону показу і не було втручання в свободу творчості", – підкреслили у СБУ.

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