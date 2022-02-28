І їм ще воювати? Окупанти забули танк на перегоні "Снігурівка-Миколаїв"

Російські найманці не перестають дивувати/Фото: колаж: "Сьогодні"
Російські найманці при відступі забули танк на перегоні "Снігурівка-Миколаїв". Наші військові його знищили.
Про це повідомив екснардеп Сергій Лещенко в Telegram.
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"Щойно закінчився опівнічний селектор керівництва "Укрзалізниці" з начальниками доріг. Звіт Одеської залізниці: роз'їзд 44 кілометри, перегін "Снігурівка-Миколаїв". Росіяни забули танк при відступі. Шляхійці викликали ЗСУ, танк був знищений. Поповнить план з металобрухту УЗ", — йдеться в повідомленні.
Співробітників, які виявили танк, повинні нагородити.
ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
Українські захисники знищили колону техніки російських окупантів. РФ втратила 2 танки, 8 БТРів та 12 автомобілів.
"Гірські штурмовики завжди радо приймають непроханих гостей. Ми готові перетворити нудну подорож окупанта у феєричну, яскраву пригоду, яку ворог ніколи не забуде. Звісно, якщо виживе", – повідомили в гірничо-штурмовій Закарпатській бригаді.
Також зазначили, що колону окупантів помітили "на одному із найгарячіших напрямків".
"Як результат, ворог втратив 2 танки, 8 БТРів та 12 автомобілів на одному з найгарячіших напрямів. Ця техніка та її екіпажі вже ніколи не порушать спокій українських громадян", – додали військові.