"І ви, і ми переможемо": Блінкен звернувся до українців

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Держсекретар США Ентоні Блінкен випустив відеозвернення до українців, у якому відзначив їхню неймовірну рішучість та мужність у боротьбі з російськими окупантами.

"Український народе, дозвольте мені просто сказати, що ви надихаєте світ. Ми відчуваємо це у всіх куточках світу. Ми бачимо вашу неймовірну мужність, вашу стійкість, вашу рішучість. Це надихає", – заявив він.

За словами Блінкена, українці зміцнюють віру Заходу "у демократію, у свободу, здатність світу перемогти агресію, здатність добра перемогти зло".

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"Ми підтверджуємо це тому, що ви підтверджуєте це. Ви демонструєте це, ви показуєте всьому це світові. І весь світ з вами. Зберігайте віру – ми робитимемо те саме. І зрештою, і ви, і ми переможемо", – заявив глава Держдепу США.

Як Захід допоможе Україні

Україна під час війни з Росією продовжує отримувати екстрену політичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку від держав-партнерів: