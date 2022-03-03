"Іди додому": Зеленський надіслав Путіну листа

Зеленський запропонував Кремлю захистити спершу своїх громадян. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський закликав окупантів забратися з України, не лізти до нас і краще зайнятися захистом росіян у своїй країні. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

"Нас стільки разів хотіли вбити, але не змогли. Хотіли стерти з лиця землі, але не вдалося. Били у спину, але ми стоїмо на ногах. Хотіли, щоб ми мовчали, але нас почув увесь світ. Ми стільки всього пройшли, і якщо хтось думає, що українці злякаються чи здадуться, він нічого не знає про Україну і йому нічого тут робити. Іди додому захищати своїх російськомовних людей – не в усьому світі, а в себе вдома, їх там теж немало – близько 150 мільйонів", – сказав Зеленський.

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Як уже писали, Зеленський заявив, що на жодному стратегічному напрямку у окупантів немає успіху – ворог пригнічений і приречений. Саме тому ворог перейшов на ракетно-бомбові удари, чим визнав провал своєї військової операції.

Протистояння російській агресії

Україна вже тиждень утримує оборону від російських загарбників. Плани ворога повністю провалилися, він зазнає небувалих втрат по всіх напрямках. За даними Генштабу, тільки за тиждень ЗСУ знищили близько 9000 солдатів країни-агресора.

Після регулярних поразок на полі бою окупанти перейшли до своєї "улюбленої" тактики – удари по мирному населенню. Так, цієї ночі окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область), внаслідок чого загинули вісім людей.

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Також було завдано ракетного удару по Києву. Проте влада заявила, що силам ППО вдалося перехопити ракети.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окупанти злякалися ганебної поразки. За його словами, російська армія перетворилася на купу терористів та боягузів після того, як українські воїни дали серйозну відсіч окупанту.

А трибунал у Гаазі розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України. Що дивно, до позову приєдналося 38 країн світу – такого ще ніколи не було.