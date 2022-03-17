Їх має знати кожен українець: список військових РФ, що обстрілюють ракетами мирне населення

Українська розвідка оприлюднила список російських воєнних злочинців, які обстрілюють ракетами мирне населення України.

В розпоряждення Головного управління розвідки України потрапив список військовослужбовців 388 зенітно-ракетного полку (військова частина 97646) с. Клюква, Курська область, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

"Скільки ж виродків у лавах збройних сил "вєлікой" росії! Тільки й можете здалеку зненацька обстрілювати мирне населення! Ми вам обов’язково продемонструємо як треба знищувати ворога у близькому бою. До зустрічі!", – йдеться в повідомленні на сторінці ГУР у Facebook.