Їх має знати кожен українець: список військових РФ, що обстрілюють ракетами мирне населення

Оприлюднено особовий склад російського зенітно-ракетного полку / Фото: Колаж: Сьогодні
Українська розвідка оприлюднила список російських воєнних злочинців, які обстрілюють ракетами мирне населення України.
В розпоряждення Головного управління розвідки України потрапив список військовослужбовців 388 зенітно-ракетного полку (військова частина 97646) с. Клюква, Курська область, що скоюють воєнні злочини проти народу України.
"Скільки ж виродків у лавах збройних сил "вєлікой" росії! Тільки й можете здалеку зненацька обстрілювати мирне населення! Ми вам обов’язково продемонструємо як треба знищувати ворога у близькому бою. До зустрічі!", – йдеться в повідомленні на сторінці ГУР у Facebook.
Повний список російських воєнних злочинців читайте тут
Розвідка дізналася імена російських морпіхів, які тероризують українців
Раніше Головне управління розвідки Міноборони отримало список військовослужбовців 727 окремого батальйону морської піхоти (військова частина 20264) із міста Астрахань.
Дані військовослужбовці РФ скоювали військові злочини проти мирного населення України.
"Ви – не морська піхота! Ви – "вовки мерзенні"! Українські "сови" знайдуть кожного з вас, гарантуємо", – заявили в ГУР МО.
Переглянути список можна тут.