"Імідж токсичний": Орєшкін розповів про ставлення Заходу до Росії

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Російська Федерація сприймається на Заході як "Дике Поле, де супротивникам режиму обіцяють відрізати голови".

Про це написав у своєму блозі російський політолог Дмитро Орєшкін, повідомляє "Ехо Москви".

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"Імідж токсичний"

За його словами, "імідж путінської Росії у Європі однозначно токсичний".

"Країна сприймається як Дике Поле, де противникам режиму обіцяють відрізати голови, труять полонієм і "новачком", збивають пасажирські літаки, віджимають у сусідів територію, демонстративно плюють на писані закони, фальсифікують вибори і тримають за ґратами інодумців. "этонемы", "настамнет", "авыдокажите", – зазначив політолог.

Дмитро Орєшкін. Фото: udf.by

Крім цього, Дмитро Орєшкін написав, що Росія програла інформаційну війну в Європі:

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"Доводити вже нічого не треба: емпіричний факт полягає в тому, що інформаційну війну в Європі програно. Сподіватися, що на цьому фоні "мільйони обурених та стурбованих громадян" вийдуть на вулиці, щоб підтримати миролюбні ініціативи Кремля, – м'яко кажучи, нерозумно".

Також політолог заявив, що "лякати Захід та Україну танками безглуздо":

"Програвши зовнішній інформаційний контур, корпорація прагне утримати внутрішній. З тим самим передбачуваним результатом. Тому що, як казав Ейнштейн, лише дурень, повторюючи старий досвід, сподівається отримати новий результат. Тобто згори йдуть цензура, репресії, "іноземні агенти", а знизу у відповідь зростає втомлена байдужість, анекдоти та зневага. "Ми чекаємо змін"/"Так жити не можна" у прискореному перемотуванні. Лякати Захід та Україну танками так само безглуздо, як починати миролюбну війну в Афгані. І також неминуче, бо поставлено системою цінностей".

Загроза вторгнення РФ

В останні тижні західні офіційні особи попереджали, що Росія може будь-якої миті розпочати вторгнення в Україну.

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

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НАТО бачить ознаки того, що Росія може розпочати повномасштабний напад на Україну, заявив генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провокації зараз дуже небезпечні. " Один обстріл, один артилерійський вогонь можуть призвести до війни, – попередив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон попередив про загрозу найбільшої війни з 1945 року. За словами Джонсона, розвідка припускає, що Росія має намір розпочати вторгнення, яке оточить Київ.

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