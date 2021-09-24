Випробуй на собі. МОЗ пропонує приєднатися до досліджень інноваційних ліків проти COVID-19

МОЗ пропонує українцям приєднатися до випробування ліків проти COVID-19. Колаж: "Сьогодні"
Лікарські засоби від COVID-19 зараз проходять клінічні дослідження по всьому світу. До випробувань цих препаратів можуть приєднатися і всі бажаючі українці. Завдяки випробуванням вчені вивчають ефективність препаратів при лікуванні пацієнтів із захворюванням.
Про це повідомили в прес-службі МОЗ.
У відомстві зазначають, що рішення про можливість медичного використання ліків може бути прийнято тільки після систематичного вивчення його фармакологічної дії на людину і на підставі даних доведеної ефективності та безпеки.
"Перед тим, як залучати до тестування людей, вчені проводять доклінічне дослідження ліків. Воно передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження і вивчають його специфічну активність і безпеку", – зазначили в МОЗ.
Після цього вчені проводять клінічні випробування — чотири фази клінічних досліджень. В Україні найчастіше проводять дослідження III фази, в яких беруть участь тисячі пацієнтів.
Уколи більше не потрібні – в США розробили нову вакцину
У медичному університеті Х'юстона (США) розробили назальну вакцину проти коронавірусу в формі спрею. Препарат здатний забезпечити стійкий місцевий імунітет проти вірусу, а форма введення – захист слизової носа.
"Вакцинація слизових оболонок може стимулювати, як системний імунітет, так і імунітет слизових оболонок зокрема. Така імунізація має ту перевагу, що є неінвазивною процедурою, що підходить для великих груп населення", – сказав Навін Варадараджан, доктор медицини, професор хімічної та біомолекулярної інженерії Університету Х'юстона.
Вченим вдалося отримати ад'ювант під назвою NanoSTING, який має невеликий розмір часток – близько 100 нанометрів і демонструє фізичні і хімічні властивості, істотно перевищуючи звичайні ад'юванти. Вчені також стверджують, що вакцина безпечна і швидко викликає імунітет від COVID-19 – в межах семи днів.
На думку дослідників, у назальній вакцині є велика перевага, вона зможе служити для справедливого розподілу вакцин від коронавірусу по всьому світу через свою легкість транспортування.
"Для справедливого розподілу потрібні стабільні вакцини, які можна легко транспортувати. Назальна вакцина стабільна протягом 11 місяців і може зберігатися і надсилатися без упаковки і заморозки", – підкреслив професор.