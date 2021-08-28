Іноземне судно оштрафували на 150 тисяч за забруднення Чорного моря

Морська охорона виявила в море чорні плями. Фото: колаж "Сьогодні"

Прикордонники виявили забруднення Чорного моря іноземним судном. Тепер порушник заплатить великий штраф.

Про це повідомляє МВС України в Facebook.

Під час повітряного патрулювання над Чорним морем екіпаж Одеської авіаційної ескадрильї виявив великі бурі плями навколо закордонного вантажного судна, що перебувало на рейді порту Чорноморська.

"Катер Морської охорони з представниками Державної екологічної інспекції України вирушив до місця події. На підставі аналізів зі зразків плям та проведеного огляду встановили, що море забруднено судном під прапором Барбадосу, яке прибуло з Болгарії для завантаження зерном", – йдеться в повідомленні.

На вихід судна з порту накладено заборону до сплати штрафу в розмірі близько 150 тис. грн.

Реклама

Мармурове море в Туреччині покрила слиз – на черзі Чорне?

У Туреччині берега Мармурового моря близько Стамбула покрила так звана морська слиз з водоростей. Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив про загрозу і пообіцяв зробити все можливе, щоб вирішити цю проблему.

Турецький президент підкреслив, що слиз загрожує екології не тільки Мармурового, а й Чорного моря і закликав розслідувати причини явища.

Нагадаємо, в Італії стався зсув, який змив сотні трун в море, оскільки обрушився пласт землі зачепив місцеве кладовище.

Ми також писали, що в Одесі в море щоночі зливають невідому речовину, забруднену воду помітили біля одного з готелів.