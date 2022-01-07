Іноземні війська в Казахстані та смертельна знахідка у Харкові — головні новини за ніч

У Казахстан з'їжджаються війська різних країн, а в Харкові знайшли тіло дитини в пакеті/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Іноземні війська у Казахстані: хто з військових ОДКБ вже в країні та які обов'язки виконуватимуть

У Казахстан для врегулювання ситуації прибули військові із кількох країн. Так, на місці вже працюють так звані "миротворці" РФ, а також Білорусі.

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Військові прибули, щоб врегулювати ситуацію в Казахстані/Колаж: "Сьогодні"

У Харкові посеред вулиці знайшли труп немовляти у пакеті

У Харкові в Шевченківському районі знайшли тіло дитини у пакеті. Труп лежав біля під'їзду будинку на вулиці Єсеніна. Попередньо встановлено, що мати дитини – 22-річна студентка.

Поліцейські з'ясовують обставини смерті дитини/Колаж: "Сьогодні"

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Справа Порошенка – у ДБР з'ясували, як вилітав п'ятий президент

Державне бюро розслідувань (ДБР) вивчило обставини поспішного від'їзду з країни обвинуваченого в держзраді п'ятого президента України Петра Порошенка 17 грудня, одразу після того, як слідчі ДБР не змогли вручити лідерові партії "Європейська солідарність" повістку на допит.

Порошенко полетів, але обіцяв повернутись/Колаж: "Сьогодні"

Під Житомиром зіткнулися п'ять автомобілів: є жертви

Неподалік Житомира сталося дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів. Через аварію було перекрито рух транспорту. Постраждали двоє людей.

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