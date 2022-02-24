Інтернет вимкнуть? У Держспецзв'язку попередили про проблеми зі зв'язком

Російські окупанти обстрілюють територію України / Фото: Колаж: Сьогодні
Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління в Україні.
Про це пише пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету – ця інформація не відповідає дійсності.
"Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені. Просимо здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності", – йдеться у повідомленні.
Якщо не можете додзвонитись – здійснюйте обмін SMS-повідомленнями.
Усю актуальну інформацію про роботу мереж публікуватимемо на офіційних інформаційних каналах Держспецзвʼязку у Telegram, Twitter та Facebook.
На тлі обстрілу України в Telegram стався масштабний збій
На проблему поскаржилися жителі України, а також Росії та Білорусі. Нагадаємо, що сьогодні Путін розпочав війну проти України. На мирні міста падають ракети.
Наразі проблем у роботі месенджера не спостерігається.
Раніше ми писали:
- Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території країни.
- У Миргороді зафіксували вибухи ракет, у місті є військова авіація (відео).
- Росія пішла в атаку з окупованого Криму – рухається техніка, вбито українського прикордонника.
- Також Зеленський звернувся до Заходу: Треба терміново зупинити Путіна . Президент закликав світових лідерів сформувати "антипутинську коаліцію".