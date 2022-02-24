Інтернет вимкнуть? У Держспецзв'язку попередили про проблеми зі зв'язком

Російські окупанти обстрілюють територію України / Фото: Колаж: Сьогодні

Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління в Україні.

Про це пише пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету – ця інформація не відповідає дійсності.

"Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені. Просимо здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності", – йдеться у повідомленні.

Якщо не можете додзвонитись – здійснюйте обмін SMS-повідомленнями.

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Усю актуальну інформацію про роботу мереж публікуватимемо на офіційних інформаційних каналах Держспецзвʼязку у Telegram, Twitter та Facebook.

На тлі обстрілу України в Telegram стався масштабний збій

На проблему поскаржилися жителі України, а також Росії та Білорусі. Нагадаємо, що сьогодні Путін розпочав війну проти України. На мирні міста падають ракети.

Наразі проблем у роботі месенджера не спостерігається.

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