Провокації у Чорнобилі, плани окупантів та сирійські найманці: інтерв'ю з головою української розвідки

Головний розвідник України розповів, які провокації готує РФ на ЧАЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія за два тижні війни проти України зазнала величезних втрат як в особовому складі, так і в техніці. Зараз у РФ є лише дві людини, які "топлять" за війну проти України, а ось за припинення вогню виступає навіть генералітет РФ.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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Війська РФ зупиняються на всіх напрямках, які їхні подальші дії?

- На даному етапі ми бачимо таке:

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По-перше, усі мрії про швидкий наступ провалилися. Наступ захлинувся, їм фактично не вистачає ресурсів та сил для продовження наступу. Наразі спостерігається підвіз нових підрозділів із Росії. Проводиться те, що називається "прихована мобілізація". Мобілізується насамперед все населення, на жаль, нашої України, окупованих територій Донецької та Луганської області та тимчасово окупованої АР Крим.

Мобілізується насамперед все населення, на жаль, нашої України, окупованих територій Донецької та Луганської області та тимчасово окупованої АР Крим. По-друге – проводиться прихована мобілізація на інших територіях України і перекидаються все на нові підрозділи зі східного та центрального військових округів. Багато підрозділів вже на даному етапі знищено або втратили свою боєздатність. За рахунок цих резервів відбувається відновлення їхньої боєздатності. Також вони намагаються зробити перегрупування та посилитися на важливих їм напрямках.

Тобто, якщо сказати загалом, проводиться підвіз нових підрозділів та ротація тих, хто вже два тижні перебуває у стіні бойових дій.

Що відомо про сирійських найманців?

- Ми маємо інформацію про те, що вони (окупанти, – Ред.) готують сирійські підрозділи для введення сюди. Це, до речі, не лише сирійські підрозділи, а найманці з багатьох куточків світу. Крім того, саме з Лівії ще планують завезти сюди людей. Також завозять людей з інших невизнаних територій світу, таких як Придністров'я, Абхазія та Осетія.

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- Конкретно можу сказати, що кілька людей точно тут було знищено та їхні документи знаходяться у нас. Це документи про громадян "Осетії", з т.зв. ПМР був один військовослужбовець, але вони загинули.

Щодо Чорнобильської АЕС – була інформація, що там готують провокації. Що це може бути?

- Насправді, скажімо так, ядерний шантаж, який використовується російським режимом. Але він уже не перший – були два випадки:

Умисний обстріл енергоблоків Запорізької АЕС, це досить відома історія.

Нанесення ракетного удару по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого знаходиться експериментальний ядерний реактор.

- Це все має на меті залякування. Тепер, коли російське керівництво розуміє, що їхні плани щодо дуже швидкої військової компанії провалилися, вони знову переходять до ядерного шантажу. За нашими даними, вони готують певні провокації на території ЧАЕС. Ще раз попереджаю, щоб вони там не зробили – буде чистої води ядерний тероризм, екоцид і страшна екологічна катастрофа, яка накриє за своїми масштабами як Європу, так і Росію. Постраждають усі, зокрема і Білорусь. Білорусь та Україна найбільше, а далі – у який бік повіє вітер у цей момент.

Що вони можуть зробити? Підірвати реактори чи сховища ядерних відходів?

- Отже, ми маємо інформацію щодо розробки двох варіантів:

Масштабне запалювання радіоактивних лісів. Підніметься одразу радіоактивна хмара і піде куди подує вітер.

Застосування артилерії по ядерному сховищу, результат буде той самий.

- При цьому, що у першому, що у другому випадку керівництво РФ має звинуватити у цьому Україну. Саме її, як вони кажуть, "нацистські", "неонацистські" формування, яких тут немає.

Нам відомі майже всі їхні плани. Щойно десь у великих кабінетах зароджуються будь-які ідеї, ми майже одразу про них знаємо. Тому ще раз говорю – будь-яка спроба військовим шляхом захопити Україну провалиться.

Наведу цікаву статистику: станом на сьогодні (11 березня) 18 батальйонів тактичних груп втратили свою боєздатність, 13 із них повністю знищені. Тобто, 31 батальйонна тактична група за два тижні фактично втратила боєздатність. Це страшні втрати, яких у росіян ще ніколи не було.

- Дивлячись на цю картину і на сукупність економічних проблем, які почалися після цього в Росії (людські втрати, втрати військової техніки та інші фактори), почалися великі проблеми всередині військово-політичного керівництва Росії. Насправді зараз залишилося дві людини, які абсолютно прямо виступають за продовження війни на території України – Путін та Шойгу. Всі інші намагаються це зупинити – хтось активніше, хтось мовчки, хтось навіть саботує деякі команди керівництва. Навіть генералітет РФ виступає переважно проти.