Інвестиції та 1 млрд грн податків наперед: Рінат Ахметов оголосив про масштабну допомогу на 2022 рік

Бізнесмен Рінат Ахметов закликав до єдності влади, бізнесу, громадян України та оголосив про сплату компанією СКМ податків наперед на суму 1 млрд грн.

"Я неодноразово говорив і повторюю знову, що наша спільна мета – сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна у визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці має зробити все для посилення країни", – цитує коментар Ахметова агенція Інтерфакс-Україна.

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Як зазначив бізнесмен, загроза вторгнення "вимагає максимального єднання" для виживання країни. За його словами, це стосується і влади, бізнесу, і всіх без винятку громадян України.

"Зараз Україні як ніколи потрібна стабільність державних фінансів. Бізнес має допомогти державі в цьому. Бізнес СКМ сплатить податки наперед – на суму 1 млрд грн… Хочу наголосити – якими б страшними сценаріями нас не лякали, підприємства групи СКМ здійснюватимуть усі інвестиції, про які ми говорили у планах на 2022 рік. Зокрема, у Маріуполі", – йдеться у коментарі.

Ахметов також висловив думку, що найголовніша цінність України – це люди.

"Я переконаний, допомогу людям бізнес має розділити з державою. Я вже дав розпорядження моєму Благодійному фонду. У разі необхідності там допомагатимуть з евакуацією, медикаментами, усім, що буде потрібно. Ми зробимо все, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. Куди саме вони будуть направлені, вирішить мій Благодійний фонд спільно з бізнесами, місцевою та центральною владою", – сказав він.

Ахметов хоче бачити Донбас у складі єдиної України

Бізнесмен, засновник компанії СКМ Рінат Ахметов нещодавно відвідав Маріуполь і заявив, що "щасливий Донбас може бути лише в єдиній Україні".

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