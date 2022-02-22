Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Інвестиції та 1 млрд грн податків наперед: Рінат Ахметов оголосив про масштабну допомогу на 2022 рік

Павло Заяць
22 лютого, 20:09
Рінат Ахметов заявив, що бізнес разом із державою має допомогти людям

Бізнесмен Рінат Ахметов закликав до єдності влади, бізнесу, громадян України та оголосив про сплату компанією СКМ податків наперед на суму 1 млрд грн.

"Я неодноразово говорив і повторюю знову, що наша спільна мета – сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна у визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці має зробити все для посилення країни", – цитує коментар Ахметова агенція Інтерфакс-Україна.

Реклама

Як зазначив бізнесмен, загроза вторгнення "вимагає максимального єднання" для виживання країни. За його словами, це стосується і влади, бізнесу, і всіх без винятку громадян України.

"Зараз Україні як ніколи потрібна стабільність державних фінансів. Бізнес має допомогти державі в цьому. Бізнес СКМ сплатить податки наперед – на суму 1 млрд грн… Хочу наголосити – якими б страшними сценаріями нас не лякали, підприємства групи СКМ здійснюватимуть усі інвестиції, про які ми говорили у планах на 2022 рік. Зокрема, у Маріуполі", – йдеться у коментарі.

Ахметов також висловив думку, що найголовніша цінність України – це люди.

"Я переконаний, допомогу людям бізнес має розділити з державою. Я вже дав розпорядження моєму Благодійному фонду. У разі необхідності там допомагатимуть з евакуацією, медикаментами, усім, що буде потрібно. Ми зробимо все, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. Куди саме вони будуть направлені, вирішить мій Благодійний фонд спільно з бізнесами, місцевою та центральною владою", – сказав він.

Ахметов хоче бачити Донбас у складі єдиної України

Бізнесмен, засновник компанії СКМ Рінат Ахметов нещодавно відвідав Маріуполь і заявив, що "щасливий Донбас може бути лише в єдиній Україні".

Реклама

"Я перебуваю за 120 кілометрів від рідного Донецька. Я не був 8 років у рідному та улюбленому місті. У мене є мрія – щоб на "Донбас-Арені" звучав гімн Ліги чемпіонів. І щоб у мене була можливість виступити перед рідними вболівальниками, перед своїми земляками. Щасливий Донецьк, щасливий Донбас може бути лише в єдиній Україні", – сказав Ахметов.