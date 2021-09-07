Зник котячий мер Львова

У мерії кіт Левчик живе вже кілька років

У Львові тривають пошуки штатного співробітника міської адміністрації кота Левчика, якого жителі міста називають "кошачим мером".

Про його зникнення повідомив вдень мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Друзі, загубився наш кіт Левчик. Можливо, він налякався вибуху, який пролунав сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді. Якщо хтось бачив чи знає, де він, телефонуйте +380 322 975 905. Або пишіть сюди. Тому хто знайде, обіцяємо гарний подарунок!)", – написав Садовий.

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