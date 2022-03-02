Підсумки 1 березня: Арестович назвав найгарячіші точки в Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні найзапекліші бої з російськими окупантами відбуваються на підступах до Києва та Харкова, а також у Херсоні.

Про це розповів позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, підбиваючи підсумки шостого дня війни у коментарі телеканалу "Настоящее время".

Реклама

"Найбільш у нас "теплі" точки – Київ, Харків і Херсон. У Херсоні – вуличні бої, зайшла російська армія зранку, там перестрілки. Харків безперервно бомбардують і обстрілюють артилерією, там теж бої. А Київ – основна "метушня" йде на північному заході та заході, де сформовано серйозне російське угруповання і де працює наша артилерія", – повідомив він.

Коментуючи ситуацію в Маріуполі, радник голови ОПУ зазначив, що там "відбуваються спорадичні перестрілки, військові дії тактичного характеру, більше схожі на вогневий бій, ніж на активний рух".

"Гуманітарна ситуація найгірша в Харкові, тому що б'ють безпосередньо по місту, важка артилерія, системи залпового вогню, авіація працює. А у військовому відношенні Харків чудово почувається – ходить у контратаки. У військовому відношенні найскладніше в Херсоні і була спроба прориву під Миколаїв, але там дуже добре накрили "товаришів" – на сотні одиниць техніки", – розповів Арестович.

Гуманітарна катастрофа на Донбасі

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що окупанти у війні проти України перейшли до тактики терору. За її словами, насамперед це стосується Донецької та Луганської областей.

Реклама

"Міста Волноваха, Сєверодонецьк та інші під тотальним нищівним вогнем ворога. Там відбувається реальна гуманітарна катастрофа. Обстрілюються житлові квартали, відсутнє водопостачання та електропостачання. Люди змушені постійно перебувати у підвалах без води та їжі. Серед них жінки, діти, люди похилого віку, хворі, люди з інвалідністю", – заявила віцепрем'єрка.

Як наголосила Верещук, окупанти не дають гуманітарних коридорів, порушуючи міжнародні норми.