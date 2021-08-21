Евакуація з Афганістану: з Кабула вилетів український літак

Іл-76МД на аеродромі Ісламабад перед вильотом в Кабул / Фото: PSFAERO

У суботу, 21 серпня, з аеропорту Кабула в Афганістанівилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці в Facebook.

О 10.00 Іл-76МД знаходився на аеродромі Ісламабад в Пакистані. Інші подробиці, в тому числі і кількість евакуйованих громадян, не уточнюються.

"Літак Повітряних Сил ЗС України перебуває на Близькому і Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців з Афганістану, де ситуація загострилася через прихід до влади Талібану", – йдеться в повідомленні служби зв'язків з громадськістю Повітряних сил ЗС України.

Що відбувається в Афганістані

Перед тим, як США вивели свої останні війська, таліби захопили більшу частину Північного, Західного і Південного Афганістану в ході наступу. Після урядові війська практично без боїв здавали талібамвсе нові і нові провінції.

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В неділю вся територія Афганістануперейшла під контроль руху "Талібан". Сполучені Штати в терміновому порядку почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.

Нагадаємо, 18 серпня Міністерство закордонних справ повідомило, що більше 150 українців хочуть евакуюватися з Афганістану. Літак, який мав їх вивезти з країни, не міг потрапити в аеропорт Кабула, так як у нього не було безпечного коридору.

Відомо, що ІЛ-76 Міноброни відправився з Борисполя 18 серпня – третій літак за тиждень, який вилетів з України в Кабул. Перший в ніч на понеділок вивіз з Афганістану 79 українців і іноземців. Другий був заблокований біженцями на злітній смузі з 16 серпня.

Тоді МЗС поставило перед українськими дипломатами основні завдання:

безпечний коридор для доступу в аеропорт;

безпечна посадка людей на літак і його технічна підготовка;

отримання дозволу на зліт;

безпечний вихід літака з території Афганістану.

Тим часом представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що Україна зробила щедру пропозицію стосовно переселення афганців з групи ризику. США евакуюють людей після того, як країну захопили таліби.