З тіла вилучали осколки. На Донбасі український військовий підірвався на забороненій пластиковій міні

Стан пораненого - середньої тяжкості / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 12 грудня, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Український захисник отримав численні поранення, підірвавшись на пластиковій міні.

Про це повідомили у прессцентрі ООС.

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Що з військовим

Внаслідок підриву на вибуховому пристрої противника 49-річний лейтенант дістав мінно-вибухову травму. Медслужба військової частини його терміново евакуювала до військового шпиталю, де йому була надана необхідна медична допомога. На даний час стан пораненого медики оцінюють як середньої тяжкості.

Чим небезпечна пластикова міна

Противник на лінії вогневого зіткнення застосував дистанційне мінування пластиковими мінами, які є забороненими міжнародними конвенціями.

Вони спричиняють значні страждання постраждалому як під час підриву на даному вибуховому пристрої, так і під час вилучення осколків з тіла пораненого.

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За даним випадком буде проведено розслідування, матеріали якого разом з уламками вибухового пристрою, вилученими з тіла постраждалого, будуть надані міжнародним спостережним організаціям.

Де стріляли

Упрововж минулої доби вогонь відкривали:

Поблизу населеного пункту Талаківка ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Кримського окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі Попасної та Катеринівки, що на Луганщині, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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