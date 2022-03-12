З України з привітом: у всі кутки Росії поїхали цинкові труни

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У Росію з України почали масово привозити тіла окупантів. По всій території РФ місцеві ЗМІ розповідають про загиблих.
Про це повідомив у Facebook журналіст Денис Казанський.
"Поїхали цинкові труни до всіх куточків Росії. У деякі регіони – десятками", – пише він.
Зокрема, повідомлення про цинкові труни надходять із Татарстану, Краснодарського краю, Башкирії, Пензенської, Оренбурзької, Волгоградської, Іркутської областей.
Втрати окупантів від початку війни
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно склали:
- особового складу – понад 12 тис. осіб;
- танків – 362 од.;
- ББМ – 1205 од.;
- артилерійських систем – 135 од.;
- РСЗВ – 62 од.;
- засоби ППО – 33 од.;
- літаків – 58 од.;
- вертольотів – 83 од.;
- автомобільної техніки – 585 од.;
- кораблі/катери – 3 од.;
- цистерн із ППМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.