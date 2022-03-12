З України з привітом: у всі кутки Росії поїхали цинкові труни

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У Росію з України почали масово привозити тіла окупантів. По всій території РФ місцеві ЗМІ розповідають про загиблих.

Про це повідомив у Facebook журналіст Денис Казанський.

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"Поїхали цинкові труни до всіх куточків Росії. У деякі регіони – десятками", – пише він.

Зокрема, повідомлення про цинкові труни надходять із Татарстану, Краснодарського краю, Башкирії, Пензенської, Оренбурзької, Волгоградської, Іркутської областей.

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Втрати окупантів від початку війни

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно склали: