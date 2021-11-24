Через антивакцинаторів Україні загрожують нові епідемії

В Україні рух антивакцинаторів вдарив не лише по COVID-статистиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр охорони здоров'я Вітор Ляшко заявив, що через противників COVID-вакцинації в Україні погіршилася статистика і з щеплень від інших хвороб.

Про це він розповів "Бабелю".

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Українці стали рідше вакцинуватися від дифтерії та правця. Через це в країні може статися спалах небезпечних хвороб.

"Коли через ковід у країні активізувалися противники вакцинації, статистика щодо рутинних щеплень теж погіршилася. Наприклад, за даними МОЗ, від дифтерії та правця не щеплений кожен другий дорослий. У майбутньому це загрожує спалахом дифтерії", – сказав міністр.

Чому МОЗ звинувачують у провалі вакцинації

Одна із претензій українців до влади про те, що в країні нібито зосередилися на вакцинації молоді, а не групах ризику – людей похилого віку. За словами Ляшка, людям із груп ризику запропонували вакцинуватися першими, але вони не поспішали — хотіли подивитися, "що буде з Оксаною, Галею та сусідом".

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"Після цього можна було або чекати, поки ця категорія дозріє і не давати щеплення іншим, або почати масову вакцинацію і показати літнім людям, що від вакцин ніхто не вмирає. Обрали другий варіант", – йдеться в інтерв'ю.