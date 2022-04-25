На Заході та в Центрі затримуються поїзди: список

Окупанти обстріляли залізничні станції в Україні / Колаж "Сьогодні"

Через те, що військові РФ пошкодили залізничну інфраструктуру у центрі та на заході України, у тому числі тягові підстанції, у дорозі затримуються деякі поїзди.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

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Які поїзди затримуються і на скільки:

№86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);

№174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);

№87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);

№96 Рахів – Київ (+1 год);

№770 Кам'янець-Подільський – Київ (+1 год 10 хв);

№50 Трускавець – Київ (+ 4 години);

№56 Рахів – Київ (+ 3 години);

№21 Харків – Трускавець (+ 3 години);

№13 Солотвино – Київ (+ 2 години);

№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 години);

№231 Дніпро – Львів (+ 3 години);

№45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);

№774 Львів – Дарниця (+ 1 год 42 хв);

№722 Київ – Харків (+90 хв);

№6093 Здолбунів – Львів (+1 год);

№803 Рівне – Львів (+30 хв).

"Робимо все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка та відновлюємо інфраструктуру", – йдеться у повідомленні.

Росія за годину завдала ударів по п'яти ж/д станціям

Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України, є постраждалі.

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"Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. 25 квітня протягом години під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центральній та західній Україні. Як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані. Постраждалі є, деталі з'ясовуємо. Буду інформувати", – повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин.

Через пошкодження тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на ділянках Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.

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