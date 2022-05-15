Зміна комендантської години, єдиний евакуаційний поїзд та інші важливі події 15 травня

У Києві та області змінюється час комендантської години, а "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сьогодні, з 15 травня, змінюється час комендантської години у Києві та області. Крім того, міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на дводенну зустріч у Берліні.

З 15 травня міняється час комендантської години у Києві та області

У Києві та області змінюється час комендантської години – триватиме з 23:00 до 05:00.

Реклама

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

Тобто з неділі, 15 травня, комендантська година починатиметься годину пізніше і триватиме з 23:00 до 05:00. Мер також повідомив, що з 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше. Метрополітен – з 06:00 до 22:00. Наземний громадський транспорт – з 06.00 до 22.30.

Міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на дводенну зустріч у Берліні

У Берліні 14-15 травня відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу, на якій глави МЗС НАТО обговорять ситуацію навколо України та перспективу вступу до альянсу Фінляндії та Швеції.

Реклама

Замість генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга, який заразився коронавірусною інфекцією, головуватиме на міністерській нараді його заступник Мірча Джоане, повідомила штаб-квартира організації в Брюсселі в оновленому варіанті програми.

На цю зустріч запрошено міністрів закордонних справ Фінляндії та Швеції. Столтенберг написав у твіттері, що обговорив підготовку наради з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

Зі столиці на Західну Україну курсуватиме додатковий поїзд

Укрзалізниця призначила додатковий рейс на один із найпопулярніших напрямків. Про це пише прес-служба національного перевізника.

Реклама

13, 15 та 17 травня поїзд відправлятиметься з Києва о 23:01 та прибуватиме до Ужгорода о 14:10 наступного дня із зупинками до Мукачевого о 12:50 та до Батьова о 13:23.